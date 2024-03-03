Угальде: «Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита»

Костариканский новичок московского «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос об отличиях топ-клубов чемпионата Нидерландов от санкт-петербургского «Зенита».

«Честно признаться, не вижу большой разницы, потому что «Зенит» сегодня играл хорошо, у них много качественных игроков. «Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита».

Если сравнить с ПСВ, то они играют намного сильнее, потому что у них большая серия без поражений в этом сезоне была. Тяжело сравнить скорости и технику игроков в Нидерландах и России, но я не увидел большой разницы с «Зенитом», — приводит слова Угальде Metaratings.

Напомним, Манфред Угальде перешёл в «Спартак» из нидерландского «Твенте». Вчера, 2 марта, красно-белые сыграли вничью (0:0) с «Зенитом» в рамках 19-го тура РПЛ.