КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды из матчей 19-го тура РПЛ будут вынесены на рассмотрение комитета.

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче с «Крыльями Советов». В матче с «Оренбургом» болельщики ЦСКА бросили на прилегающую к футбольному полю территорию теннисный мяч. Также была задержка выхода команды ЦСКА из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты.

Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова в матче с «Краснодаром». В матче «Зенит» — «Спартак» болельщики обеих команд скандировали оскорбительные выражения.

Матч «Пари НН» — «Факел»: задержка начала матча на пять минут по вине команды «Факел», выход за пределы технической зоны старшего тренера «Факела» Вячеслава Молчанова и неподобающее поведение «Факела» — шесть предупреждений в одном матче.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов пришёл на послематчевое интервью с опозданием в 12 минут», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.