Луис Суарес — о Нуньесе: сейчас Дарвин один из лучших нападающих в мире

Бывший форвард «Ливерпуля», а ныне футболист «Интер Майами» Луис Суарес высказался об уругвайском нападающем мерсисайдцев Дарвине Нуньесе.

«Да, я видел его гол (победный мяч в ворота «Ноттингем Форест» — Прим. «Чемпионата»). Я так рад за «Ливерпуль» и Дарвина. На сегодня он является одним из лучших нападающих в мире», — приводит слова Суареса Goal.

В нынешнем сезоне 24-летний Нуньес провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Действующий контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2028 года. Мерсисайдцы после 27 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 занимают первое место в таблице, набрав 63 очка. Ранее команда Юргена Клоппа выиграла Кубок английской лиги, переиграв в финале лондонский «Челси».