Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд над форвардом «Спартака» Промесом может пройти в закрытом режиме

Суд над форвардом «Спартака» Промесом может пройти в закрытом режиме
Комментарии

Суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

Напомним, нападающий красно-белых был задержан полицией 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Позднее в прокуратуре Амстердама заявили, что не располагают информацией о домашнем аресте Промеса.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

Материалы по теме
Эксклюзив
В прокуратуре Амстердама заявили, что не располагают информацией о домашнем аресте Промеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android