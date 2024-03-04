Главный тренер «Сочи» Морено: я пристально следил за РПЛ три года назад, смотрел «Зенит»

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес заявил, что следил за Российской Премьер-Лигой ещё до приглашения в сочинский клуб. По словам специалиста, он смотрел матчи «Зенита».

«Я пристально следил за российским чемпионатом три года назад, отсматривал некоторые команды. Когда я ушёл из «Монако», я какое-то время жил в Милане. И прекрасно помню, что тогда смотрел матчи «Зенита». Тренер должен быть в курсе трендов и реалий. Я всегда считал РПЛ конкурентоспособным чемпионатом, он таковым и остаётся. Есть явный лидер, но есть пять-шесть команд с классными составами. Да, часть легионеров уехала из России, но пришли другие хорошие футболисты», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.