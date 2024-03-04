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Стала известна позиция Анчелотти по будущему Гюлера в «Реале»

Стала известна позиция Анчелотти по будущему Гюлера в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что лучшим вариантом развития карьеры для турецкого полузащитника клуба Арды Гюлера будет переход в аренду на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вероятное прибытие форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и предстоящий переход молодого бразильца Эндрика из «Палмейраса», очевидно, влияет на это мнение.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Гюлер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности полузащитник провёл на поле 92 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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