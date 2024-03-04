Личка: Захаряну нужно терпеть и быть ментально сильным, в Испании Арсен уже стал лучше

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями об игре полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Захаряну можно что-то посоветовать, но в конце концов зависит всё от него. Арсену нужно терпеть, работать, быть сильным ментально. Да, он может читать, что о нём пишут, что он плохой, что не забивает, но надо не обращать на это внимание. Сегодня не получится, завтра, послезавтра, а после послезавтра получится! Так что надо терпеть.

Арсен стал сильнее, интенсивность в Испании выше. Я не видел почти его игр за два месяца, но он играет, тренер ему доверяет», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

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Напомним, 20-летний Захарян переехал в чемпионат Испании из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года. В составе «Реала Сосьедад» провёл 30 игр во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена одна результативная передача.