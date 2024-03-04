Тюкавин: хочу попасть в окончательный список сборной России — соперники очень серьёзные

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о попадании в расширенный список сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Напомним, во время этого сбора российская национальная команда проведёт товарищеские матчи с Сербией и с Парагваем.

«Очень рад, что попал в расширенный список сборной России. Нужно доказать играми, которые будут до паузы на сборные. Целый год меня не было в сборной. Хочу попасть в окончательный список. Вы сами знаете, что у сборной соперники очень серьёзные и сильные. Хорошо, что сыграем на нашем стадионе», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, товарищеский матч с Сербией состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Эта встреча состоится 25 марта.