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Капитан «Динамо» Бальбуэна: победа в матче с «Локомотивом» придала нам уверенности

Капитан «Динамо» Бальбуэна: победа в матче с «Локомотивом» придала нам уверенности
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Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался по итогам игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Локомотивом» (2:1).

«Мы идём от игры к игре, прикладываем все усилия, чтобы улучшить наши показатели. В РПЛ много хороших команд, и мы это знаем. Должны продолжать играть так, как в матче с «Локомотивом». Мы обыграли хорошего соперника. Победа в матче с «Локомотивом» придала нам уверенности. Радуемся победе и двигаемся дальше», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что после 19 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Ахматом» на домашней арене.

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