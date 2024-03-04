Эрлинг Холанд: Манчестер — синий

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал город Манчестер синим после победы «горожан» над «красными дьяволами» (3:1) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер — синий», — написал норвежский форвард в социальной сети X (ранее Twitter).

В состоявшейся накануне, 3 марта, игре с «Манчестер Юнайтед» Холанд забил третий и последний гол «горожан». В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 31 матч во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эрлинга Холанда в € 180 млн.

После 27 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место (44 очка).