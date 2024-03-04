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Тухель рассказал о влиянии Гарри Кейна на «Баварию»

Тухель рассказал о влиянии Гарри Кейна на «Баварию»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Лацио» высказался о влиянии нападающего Гарри Кейна на команду.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет необходимости давать ему дополнительную мотивацию. Нет никаких сомнений в том, как он себя ведёт. Он оказывает большое влияние на каждую команду, на каждого игрока. Он не очень откровенный, не громкий оратор, но то, как он делает вещи, очень сфокусированно, всегда оказывает влияние на команду. Очень приятно, что он в команде, и очень приятно быть его тренером. Он сыграет завтра. Мы можем положиться на него на 100%», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта. Игра пройдёт на «Альянц-Арене». В первой встрече победу одержал римский клуб (1:0).

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