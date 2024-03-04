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Нигматуллин считает, что «Динамо» вклинится в погоню за первое место РПЛ

Нигматуллин считает, что «Динамо» вклинится в погоню за первое место РПЛ
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Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин высказался о шансах московского «Динамо» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» полноценно вклинится в погоню за первое место. Осечки у конкурентов происходят с первого же тура после возобновления чемпионата. Да, всего один тур прошёл. Всё будет зависеть от того, насколько стабильно команды проведут оставшийся отрезок.

«Динамо» в первой половине оставляло приятные впечатления, но и сейчас в матче с «Локомотивом» — тоже. Верю, что концовка чемпионата будет интереснее, когда сразу три команды будут бороться за высокие места», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 19 сыгранных туров в чемпионате России «Динамо» располагается на третьем месте. В активе бело-голубых 35 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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