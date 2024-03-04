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Полузащитник «Динамо» Чавес: наша мечта — поднять чемпионский кубок

Полузащитник «Динамо» Чавес: наша мечта — поднять чемпионский кубок
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Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес заявил, что игроки команды Марцела Лички мечтают выиграть чемпионский титул.

«Конечно, наша мечта — поднять чемпионский кубок. Мы боремся за этот результат. Думаю, с тем учётом, как мы играем, близки к нашей мечте. Надеюсь, что так и будет», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «Локомотив» со счётом 2:1. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Лички сыграют с «Ахматом» на домашней арене. Игра состоится 9 марта.

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