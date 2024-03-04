Шунин: ставил цель — сыграть столько же матчей, сколько Яшин, а получилось его обогнать

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о том, что он обошёл легендарного Льва Яшина по количеству проведённых игр за бело-голубых.

«У него (Яшина. — Прим. «Чемпионата») было много разных кличек, в хорошем смысле слова. И сколько всего он сделал для нашего клуба! Были трофеи, знаменитые выезды. Это был великий вратарь, который всю жизнь играл в одной команде. Было чему у него поучиться, к чему стремиться. Поэтому я ставил себе целью в процессе карьеры догнать его и сыграть столько же матчей. Получилось даже обогнать», — приводит слова Шунина онлайн-издание «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Антону Шунину 37 лет, он является воспитанником академии московского «Динамо». Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня текущего года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 13 матчах во всех официальных турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шунина в € 500 тыс. Отметим, что после 19 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Ахматом» на домашней арене.