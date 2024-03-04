Руслан Нигматуллин: «Нант» — это «канарейки», они подошли бы Антону Миранчуку

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что французский «Нант» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

«Если слухи о «Нанте» имеют под собой какие-то основания, то это может быть очень интересно для Антона. Мне кажется, что чемпионат Франции достаточно интересный. «Нант» называют «канарейки» — они подошли бы Антону, и он им», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, контракт футболиста с железнодорожниками истекает по окончании сезона-2023/2024. Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2017 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 47 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.