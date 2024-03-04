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Червиченко: без Промеса и Абаскаля «Спартак» играл неплохо — может, ещё разок попробовать?

Червиченко: без Промеса и Абаскаля «Спартак» играл неплохо — может, ещё разок попробовать?
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Для Промеса ещё не всё закончилось. В одном классическом произведении говорилось: «Ожидание смерти хуже самой смерти». Так и здесь. Всё равно за содеянное придётся отвечать. Насколько его кондиции после всех этих приключений будут соответствовать игроку высокого класса — неизвестно.

Пока мы видим только одно — без Промеса и Абаскаля «Спартак» выступил неплохо. Может быть, ещё разок попробовать без этих двоих сыграть? Тогда вопрос сам собой отпадёт. Может, это и есть ключ к успеху! Двоих на выход — резкий взлёт наверх», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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