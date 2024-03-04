Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я очень счастлив здесь». Де Лигт — о слухах об уходе из «Баварии»

«Я очень счастлив здесь». Де Лигт — о слухах об уходе из «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о возможном уходе из мюнхенского клуба.

«Сейчас я вообще не думаю об уходе. Я очень счастлив в мюнхенской «Баварии». Да, этот сезон получается для меня непростым. Я долгое время был травмирован. Но на данный момент я чувствую себя хорошо и нахожусь в хорошей форме, я могу и хочу играть», — приводит слова де Лигта журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса» за € 67 млн. В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн. Ранее сообщалось о предметном интересе к нидерландцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» планирует полную перестройку своей линии обороны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android