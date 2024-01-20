«Манчестер Юнайтед» планирует полную перестройку своей линии обороны

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено серьёзным образом пересмотреть комплектацию нынешнего состава клуба в оборонительной линии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, единственным неприкосновенным защитником «красных дьяволов» является Лисандро Мартинес. Остальные центральные защитники — Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Виктор Линделёф и Гарри Магуайр — могут быть проданы грядущим летом.

Подчёркивается, что в качестве замены для указанных игроков «Манчестер Юнайтед» рассматривает защитника английского «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта, игрока мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта и футболиста французской «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.

Напомним, после 20 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает седьмое место.