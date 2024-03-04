«Реал Сосьедад» не включил Захаряна в заявку на ответный матч ЛЧ с «ПСЖ»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. О причинах подобного решения тренерского штаба пока не уточняется. Напомним, первая встреча завершилась уверенной победой «ПСЖ» со счётом 2:0.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 30 игр во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.