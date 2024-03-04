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«Реал Сосьедад» не включил Захаряна в заявку на ответный матч ЛЧ с «ПСЖ»

«Реал Сосьедад» не включил Захаряна в заявку на ответный матч ЛЧ с «ПСЖ»
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. О причинах подобного решения тренерского штаба пока не уточняется. Напомним, первая встреча завершилась уверенной победой «ПСЖ» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 30 игр во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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