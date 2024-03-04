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«Химки» разгромили «Тюмень» и возглавили турнирную таблицу Первой лиги

«Химки» разгромили «Тюмень» и возглавили турнирную таблицу Первой лиги
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Сегодня, 4 марта, состоялся матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «Тюмень». Команды сыграли в Химках на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 21-й тур
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Хосонов – 37'     2:0 Корян – 72'     3:0 Нетфуллин – 88'    

Подмосковная команда вышла вперёд в первой половине матча. На 35-й минуте счёт на табло открыл полузащитник Хетаг Хосонов. Во втором тайме химчане увеличили своё преимущество. Этому на 73-й минуте поспособствовал нападающий Аршак Корян. Полузащитник Равиль Нетфуллин на 88-й минуте довёл дело до разгрома. Тюменская команда, в свою очередь, не сумела распечатать ворота соперника.

Таким образом, «Химки» после сегодняшнего матча набрали 39 очков. Подопечные Андрея Талалаева поднялись на первую строчку в турнирной таблице. «Тюмень» за 21 матч набрала 35 очков. Она по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги.

Таблица Первой лиги
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