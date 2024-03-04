Агент Гарсия оценил дебют Педро и Нино за «Зенит» в матче со «Спартаком»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболистов «Зенита» — вингера Педро и защитника Нино, высказался о дебюте своих клиентов в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0). Центральный защитник вышел в стартовом составе и сыграл в паре с сербом Страхиней Эраковичем, а вингер появился на замену вместо соотечественника Артура во втором тайме.

«Я считаю, что Нино и Педро сумели хорошо себя показать в дебютном матче со «Спартаком». Не снесёт ли голову Педро после яркой игры? Нет, не будет никакого давления», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

Педро и Нино перебрались в «Зенит» в минувшее зимнее трансферное окно. Атакующий игрок перешёл в стан петербуржцев из «Коринтианса» за € 9 млн, в то время как защитник был куплен у «Флуминенсе» за € 5 млн.