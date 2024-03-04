Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гарсия оценил дебют Педро и Нино за «Зенит» в матче со «Спартаком»

Агент Гарсия оценил дебют Педро и Нино за «Зенит» в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболистов «Зенита» — вингера Педро и защитника Нино, высказался о дебюте своих клиентов в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0). Центральный защитник вышел в стартовом составе и сыграл в паре с сербом Страхиней Эраковичем, а вингер появился на замену вместо соотечественника Артура во втором тайме.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Я считаю, что Нино и Педро сумели хорошо себя показать в дебютном матче со «Спартаком». Не снесёт ли голову Педро после яркой игры? Нет, не будет никакого давления», — приводит слова Гарсии Metaratings.ru.

Педро и Нино перебрались в «Зенит» в минувшее зимнее трансферное окно. Атакующий игрок перешёл в стан петербуржцев из «Коринтианса» за € 9 млн, в то время как защитник был куплен у «Флуминенсе» за € 5 млн.

Материалы по теме
«Артур — не замена Малкому». Бубнов прокомментировал игру новичков «Зенита» со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android