Игорь Федотов разобрал ошибки судьи Кукуляка в матче «Ростов» — «Крылья Советов»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов» (2:0).

«К сожалению, были стопроцентные моменты, где следовало показывать жёлтую. На 32-й минуте Кукуляк не показал карточку игроку «Ростова» за грубую игру: Байрамян вскользь попал шипами по колену. Может, арбитру было сложно увидеть сам контакт, но можно было всё понять по вторичным признакам — был след от шипов. Потом Кукуляк не показал жёлтую игроку «Крыльев» за срыв перспективной атаки: соперник прокинул мяч, а он в него врезался. Арбитр в этом моменте вообще продолжил игру.

И был ещё эпизод, где Кукуляк не показал игроку «Крыльев» жёлтую за срыв перспективной атаки. Футболист «Ростова» обыграл соперника, а тот не успел и сбил его. Проблема в том, что рядом был ещё один игрок хозяев, который мог бы подхватить мяч и выйти один на один. Это жёлтая карточка, и её надо показывать — ничего страшного в этом нет. Управление игрой и планка единоборств здесь ни при чём», – сказал Федотов, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.