Первая лига: результаты матчей 21-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 3 марта, матчем «Химки» — «Тюмень» (3:0) завершился 21-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 21-го тура:

«Енисей» — «Торпедо» — 1:0;

«Сокол» — «Динамо» Махачкала — 1:0;

«Ленинградец» — «КАМАЗ» — 0:0;

«Кубань» — «Шинник» — 0:2;

«Волгарь» — «СКА-Хабаровск» — 1:1;

«Акрон» — «Родина» — 0:2;

«Арсенал» — «Черноморец» — 2:0;

«Нефтехимик» — «Алания» — 3:0;

«Химки» — «Тюмень» — 3:0.

По итогам 21 тура в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 39 очков. На втором месте находится тульский «Арсенал» с 38 очками. Тройку лидеров замыкает махачкалинское «Динамо» (37 очков). В зоне прямого вылета из Первой лиги остались «Кубань», «Волгарь» и «Черноморец». Команда из Новороссийска замыкает турнирную таблицу чемпионата с 18 очками.