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«Нефтехимик» разгромил «Аланию» в матче 21-го тура Первой лиги

«Нефтехимик» разгромил «Аланию» в матче 21-го тура Первой лиги
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и владикавказская «Алания». Команды играли на домашнем стадионе «Нефтехимика» в Нижнекамске. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяевам поля удалось разгромить своего соперника со счётом 3:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 21-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Плиев – 45'     2:0 Котов – 50'     3:0 Емельянов – 55'    
Удаления: нет / Качмазов – 20'

В самой концовке первого тайма защитник «Алании» Константин Плиев срезал мяч в собственные ворота. На 51-й минуте игрок обороны хозяев Павел Котов увеличил преимущество своей команды. А спустя ещё шесть минут хавбек Данила Емельянов установил окончательные цифры на табло — 3:0 в пользу «Нефтехимика».

После этой победы в активе «Нефтехимика» стало 27 очков. Нижнекамцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата. «Алания», в свою очередь, с 32 очками располагается на шестой строчке.

Турнирная таблица Первой лиги - 2023/2024
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