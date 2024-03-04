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Стали известны сроки восстановления игроков «Барселоны» де Йонга и Педри

Стали известны сроки восстановления игроков «Барселоны» де Йонга и Педри
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Полузащитники «Барселоны» Френки де Йонг и Педри вернутся в строй после полученных травм не ранее апреля 2024 года. Об этом информирует ESPN.

По информации источника, Де Йонг выбыл примерно на месяц, ему диагностировали растяжение связок голеностопа. Педри испытывает проблемы с бедром и вернётся на поле не ранее апреля.

ESPN сообщает, что «Педри начал восстановительную работу в понедельник с единственной целью — вернуться в отличную форму».

Напомним, оба футболиста покинули поле в первом тайме игры с «Атлетиком» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 58 очков. «Атлетик», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 50 очков.

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