«Реал» не собирается тратить «огромные деньги» на Дэвиса — Романо

«Реал» не намерен серьёзно тратиться в предстоящее трансферное окно, чтобы заполучить левого защитника «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «сливочных» уверены, что в любом случае смогут подписать Дэвиса летом 2025 года на правах свободного агента. В офисе мадридцев надеются на объективность руководства «Баварии» при оценке трансферной стоимости 23-летнего футболиста. Отмечается, что личные условия контракта не станут проблемой — «Реал» уже согласовал их с канадцем и его представителями.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее стало известно, кого из защитников «Бавария» рассматривает в качестве замены Альфонсо Дэвису.