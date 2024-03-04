Лосано — о сезоне «Наполи»: результат многих неправильных выборов

Бывший игрок «Наполи» Ирвин Лосано, ныне выступающий за ПСВ, поделился мнением об игре бывшей команды в сезоне Серии А 2023/2024.

«Было принято так много неправильных решений, и результат был следствием того, что было сделано в начале сезона. Я видел результаты последних матчей: есть важные футболисты, если они все исправят и улучшатся, они обязательно попадут в топ-4», — приводит слова игрока интернет-порта Goal.

Также игрок сказал о том, что, по информации от действующих футболистов «Наполи», после прошлого сезона, когда неаполитанцы выиграли скудетто, клуб хотел понизить зарплаты игрокам.

После 27 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 43 очка – он идёт седьмым в турнирной таблице Серии А. Турнирную таблицу возглавляет миланский «Интер», который набрал 69 очков и имеет одну игру в запасе.