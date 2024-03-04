Аршавин рассказал, почему новичок «Зенита» Педро не попал в основу на матч со «Спартаком»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что новичок сине-бело-голубых Педро был не готов к матчу 19‑го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Педро, насколько я знаю, пропускал тренировки (перед игрой со «Спартаком». – Прим. «Чемпионата»). По травме или ещё по каким-то причинам. Он в заявку попал, по-моему, в самый последний момент. Следовательно, освободилось место для русского слева. Я думаю, если бы Педро был здоров, он бы вышел в составе», – сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0. Новичок сине-бело-голубых бразилец Педро появился на поле в концовке второго тайма. В стартовом составе место левого вингера в петербургском клубе занял россиянин Андрей Мостовой.