Жерар Пике прокомментировал скандальный эпизод в матче «Реала» и «Валенсии»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал работу арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче «Валенсия» — «Реал» (2:2).

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«Мы все знаем уровень этого арбитра. У него есть опыт, и я этого не понимаю. Мне бы хотелось, чтобы это был топ уровень.

Он делает это не в первый раз. Я понимаю, что игроки «Реала» могут жаловаться, но рефери необходимо было свистнуть раньше. Это не был плохой свисток – это запоздалый свисток. Давать свисток когда идёт подача – нет смысла», — цитирует Пике Marca.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии».