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«У нас гармония с клубом». Симоне Индзаги ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»

«У нас гармония с клубом». Симоне Индзаги ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями относительно своего будущего в стане «нерадзурри», контракт с которыми у него истекает летом 2025 года.

«Я счастлив здесь и чувствую, что болельщики и клуб поддерживают меня. Нам нужно поднажать в ближайшие пару месяцев, после чего мы сядем за стол и поговорим с клубом, оценим последние три сезона. Однако у меня прекрасные отношения с руководством и президентом. У нас большая гармония, мы всё обсудим спокойно», — приводит слова Индзаги журналист Даниэле Мари в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Интер» планирует продлить контракт с Индзаги до 2027 года.

47-летний тренер возглавил «Интер» летом 2021 года. При его руководстве миланский клуб дважды выигрывал Кубок Италии и трижды завоёвывал Суперкубок Италии. Также в минувшем сезоне Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.

Турнирная таблица Серии А
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