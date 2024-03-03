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«Интер» намерен продлить контракт с Симоне Индзаги до 2027 года — журналист Скира

«Интер» намерен продлить контракт с Симоне Индзаги до 2027 года — журналист Скира
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Руководство «Интера» планирует пролонгировать трудовое соглашение главного тренера «нерадзурри» Симоне Индзаги до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новый контракт итальянского специалиста будет предусматривать увеличение его заработной платы.

Напомним, действующее трудовое соглашение Индзаги рассчитано до лета 2025 года.

47-летний тренер возглавил «Интер» летом 2021 года. При его руководстве миланский клуб дважды выигрывал Кубок Италии и трижды завоёвывал Суперкубок Италии. Также в минувшем сезоне Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов.

После 26 туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Интер» набрал 69 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Ювентуса» на 12 очков.

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