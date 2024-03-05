Глава «Зенита» Медведев заявил, что Клаудиньо проголосует на выборах президента РФ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо будет голосовать на выборах президента Российской Федерации.

«Как гражданин России Клаудиньо, естественно, будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», — приводит слова Медведева издание «Спорт-экспресс».

Напомним, 27-летний бразильский хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 19 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету полузащитника шесть игр и один гол в Фонбет Кубке России.

«Зенит» после 19 туров РПЛ нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.