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«Реал» усилит давление на судей через ТВ клуба после скандала в игре с «Валенсией» — Marca

«Реал» усилит давление на судей через ТВ клуба после скандала в игре с «Валенсией» — Marca
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В мадридском «Реале» не удовлетворены потенциальным временным отстранением арбитра Хесуса Хиля Мансано, работавшего на матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2), чьё судейство ознаменовалось скандалом, и намерены усилить давление на рефери через клубное телевидение. Об этом сообщает Marca.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+9'

По информации источника, в «Королевском клубе» убеждены, что в матче с «Валенсией» судья не просто допустил ошибку, а намеренно злоупотребил своим положением.

Подчёркивается, что руководство «Реала» полностью поддерживает политику клубного телевидения по созданию роликов с разбором судейских ошибок.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время, на 90+9-й минуте, полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». После этого в СМИ появилась новость, что Хиль Мансано будет временно отстранён от судейства.

Турнирная таблица Ла Лиги
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