«Реал» усилит давление на судей через ТВ клуба после скандала в игре с «Валенсией» — Marca

В мадридском «Реале» не удовлетворены потенциальным временным отстранением арбитра Хесуса Хиля Мансано, работавшего на матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2), чьё судейство ознаменовалось скандалом, и намерены усилить давление на рефери через клубное телевидение. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Королевском клубе» убеждены, что в матче с «Валенсией» судья не просто допустил ошибку, а намеренно злоупотребил своим положением.

Подчёркивается, что руководство «Реала» полностью поддерживает политику клубного телевидения по созданию роликов с разбором судейских ошибок.

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Напомним, в компенсированное ко второму тайму время, на 90+9-й минуте, полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». После этого в СМИ появилась новость, что Хиль Мансано будет временно отстранён от судейства.