Судейский комитет считает, что судья ошибся перед голом «Реала» на 99-й минуте — Marca

Технический судейский комитет (CTA) отнёсся скептически к решению главного арбитра минувшего матча 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» Хесуса Хиль Мансано дать финальный свисток за несколько секунд до того, как был совершён навес, после которого полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем забил третий гол своей команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в CTA считают, что до этого эпизода судейство Хиль Мансано было образцовым.

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Подчёркивается, что в указанном эпизоде, произошедшем на 99-й минуте встречи, судья совершил несколько ошибок. Так, Хиль Мансано не дал свисток об окончании матча при первой подходящей для этого возможности, вместо этого разрешив продолжить игру, затем вновь упустил возможность для завершения встречи и свистнул уже после навесной передачи.