Зиньковский: в каждом паблике говорили, что приедет «Спартак» в Санкт-Петербург и получит

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0), который состоялся в минувшую субботу, 2 марта.

«Читал ли про трёшку, которую мы должны получить? У меня спросили об этом после матча на флеше. Привет передал — не в ответку, а просто с Владиславом Николаевичем Радимовым знаком по работе в «Зените-2». Хорошо, что мы так всех опечалили. Потому что реально в каждом паблике говорили, что вот приедет «Спартак» и получит», — приводит слова Зиньковского издание «РБ Спорт».

После 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» занимает второе место (37 очков). Антон Зиньковский в сезоне-2023/2024 провёл 23 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт российского футболиста с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего Зиньковского в € 3,5 млн.