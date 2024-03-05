Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал команду РПЛ, проявившую себя лучше всех после зимней паузы

Геннадий Орлов назвал команду РПЛ, проявившую себя лучше всех после зимней паузы
Комментарии

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, какая из команд Российской Премьер-Лиги, по его мнению, проявила себя лучше всех в первом туре после зимней паузы в сезоне. Эксперт выделил игру московского «Динамо», которое занимает третье место в турнирной таблице.

«Надо поставить игру, а результат приходит вследствие хорошо поставленной игры. В этом первом туре лучше всех выглядело московское «Динамо», и оно сейчас уже на третьем месте. Потому что Марцел Личка великолепно выстроил, нашёл Лаксальту место, посмотрите, как Карраскаль играл, который оказался не нужен ЦСКА. Сейчас «Динамо» — очень серьёзный соперник», — сказал Геннадий Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Материалы по теме
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Эксклюзив
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android