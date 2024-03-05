Геннадий Орлов назвал команду РПЛ, проявившую себя лучше всех после зимней паузы

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, какая из команд Российской Премьер-Лиги, по его мнению, проявила себя лучше всех в первом туре после зимней паузы в сезоне. Эксперт выделил игру московского «Динамо», которое занимает третье место в турнирной таблице.

«Надо поставить игру, а результат приходит вследствие хорошо поставленной игры. В этом первом туре лучше всех выглядело московское «Динамо», и оно сейчас уже на третьем месте. Потому что Марцел Личка великолепно выстроил, нашёл Лаксальту место, посмотрите, как Карраскаль играл, который оказался не нужен ЦСКА. Сейчас «Динамо» — очень серьёзный соперник», — сказал Геннадий Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».