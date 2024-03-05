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В «Челси» определились с основными кандидатами на замену Почеттино — The Guardian

Руководство «Челси» приняло решение, что в случае увольнения нынешнего главного тренера команды Маурисио Почеттино оно попытается подписать Рубена Аморима, возглавляющего «Спортинг», или Роберто Де Дзерби, работающего в «Брайтоне». Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, руководство лондонского клуба примет решение о будущем аргентинского специалиста в «Челси» после завершения нынешнего сезона.

Напомним, Почеттино занял пост главного тренера «Челси» минувшим летом. После 26 туров чемпионата Англии «синие» набрали 36 очков и на текущий момент занимают 11-е место. При руководстве Почеттино «Челси» вышел в финал Кубка лиги, однако уступил в нём «Ливерпулю» со счётом 0:1.

Ранее в СМИ появилась информация, что боссы лондонского клуба уже начали искать замену для Почеттино.