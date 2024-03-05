Агент Сафонов: с такой игрой «Спартак» в тройку не попадёт, но в пятёрке будет

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре московского «Спартака» после возобновления сезона-2023/2024. По его мнению, красно-белые хорошо смотрятся без Квинси Промеса, который из-за проблем с законом не смог прилететь в Россию из ОАЭ. Также Сафонов оценил турнирные перспективы московского клуба, который в данный момент занимает четвёртое место в РПЛ.

«Как мне игра „Спартака“ без Промеса? Хорошо они смотрелись, сыграли на ничью, попади Игнатов в конце матча – и забрали бы три очка. Нет такого, что «Спартак» полностью зависим от Промеса, просто когда он на поле, то, конечно, самый сильный нападающий в команде. С такой игрой они («Спартак») в тройку не попадут, но в пятёрке будут», — приводит слова Сафонова Metaratings.