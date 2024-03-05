«Бавария» возобновила интерес к защитнику «Байера» Фримпонгу — журналист Плеттенберг

23-летний правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг вновь стал объектом предметного интереса «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в контракте Фримпонга установлена сумма его выкупа для других клубов, которая составляет € 40–45 млн.

Подчёркивается, что сам футболист на текущий момент не принял решения о своём будущем.

Напомним, в нынешнем сезоне Фримпонг принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.