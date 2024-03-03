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Игрок «Байера» Фримпонг установил уникальное достижение для защитника

Игрок «Байера» Фримпонг установил уникальное достижение для защитника
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Защитник «Байера» Жереми Фримпонг пересёк отметку в 10 забитых мячей и 10 голевых передач в сезоне.

Игрок забил гол в матче «Байера» с «Кёльном» (2:0). Этот мяч стал для него 10-м голом в нынешнем сезоне, в котором он также отдал 10 результативных передач. Интересно, что футболист выступает на позиции правого защитника.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны английского «Манчестер Юнайтед», который летом может приобрести игрока на позицию правого защитника в качестве замены Аарону Ван-Биссаке.

После 24 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. Вторую строчку занимает «Бавария», в активе которой 54 очка.

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