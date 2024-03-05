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Сёмин рассказал, с чем связан тяжёлый первый год Захаряна в «Реале Сосьедад»

Сёмин рассказал, с чем связан тяжёлый первый год Захаряна в «Реале Сосьедад»
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин рассказал, с чем связан тяжёлый первый год российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». По его мнению, немаловажную роль в этом сыграло неудачное стечение обстоятельств, связанное с травмами.

«Тяжёлый первый год Захаряна связан с напряжённой работой. Конечно, многое связано с травмами. Травмы тоже бывают разные. Предыдущую травму он получил в результате неудачного столкновения — это стечение обстоятельств.

Но он играет определённое количество времени, к нему есть доверие. Своё время Арсен хорошо проводит. Другой момент, что команда последние матчи проигрывает — это самая плохая ситуация», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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