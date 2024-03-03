«Реал Сосьедад» — «ПСЖ». Ничего хорошего для Захаряна

5 марта состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «ПСЖ». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают едва заметное предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.60. Шансы красно-синих оцениваются в 2.71. На ничью дают коэффициент 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» 5 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» (05.03.2024)

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» пройдёт 5 марта на стадионе «Реале Арена» в Испании. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Напомним, в первом матче победили парижане со счётом 2:0. Арсену Захаряну и его партнёрам предстоит решить сложнейшую задачу.

Бело-голубые удачно начали сезон. Подопечные Иманола Альгуасиля надёжно оборонялись, а система прессинга считалась одной из наиболее эффективных среди клубов из топ-5 европейских чемпионатов. «Реал Сосьедад» занимал высокое место в турнирной таблице Ла Лиги и отлично выступил в групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер собрал состав, который полностью соответствовал его требованиям. Системообразующими игроками для Альгуасиля стали Мартин Субименди, Брайс Мендес и, конечно же, Такефуса Кубо. Именно на японца возложены функции организатора опасных моментов, и он великолепно умеет решать ключевые эпизоды.

Постепенно заслужил доверие наставника «Реала Сосьедад» и Арсен Захарян. Он старается не допустить ошибок и пунктуально выполняет тренерскую установку. По этой причине в выступлениях россиянина мало созидательных действий, связанных с креативом, но по мере адаптации в клубе, весьма вероятно, полузащитник будет чаще брать инициативу на себя.

На текущем отрезке сезона у «Реала Сосьедад» явно наметился спад, который затронул все аспекты игры. Исчезла плотность в обороне, поэтому много пропущенных мячей. Всё-таки составу бело-голубых не хватает глубины, что затрудняет ротацию. На преодоление кризиса уйдёт ещё некоторое время, поэтому справиться с «ПСЖ» будет невероятно сложно.

В свою очередь, парижане в хорошей форме. Схема главного тренера Луиса Энрике, которую много критиковали в начале сезона, заработала на максимуме, и команда выступает уверенно. Она находится на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 и вышла из сложной группы в Лиге чемпионов.

Даже слухи вокруг вариантов развития карьеры Килиана Мбаппе не оказывают негативного влияния на выступление красно-синих. Отношения главного тренера и лидера клуба ровные, поэтому они работают как единый механизм. Это почувствовал на себе Александр Головин в минувшем туре Лиги 1, где «Монако» и «ПСЖ» сыграли вничью со счётом 0:0.

«Реал Сосьедад», как мы уже сказали, находится на спаде. Команда прошла пик физических кондиций, что негативно сказалось на результатах. Много ошибок в обороне, которые приводят к пропущенным мячам. Парижане же хорошо подготовились к решающему отрезку сезона. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «ПСЖ» не проиграет, а тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.01.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала ЛЧ «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» 5 марта 2024 года

Результат первого матча не оставляет иных вариантов для «Реала Сосьедад», кроме активной игры в позиционном нападении. Для парижан, которые великолепно действуют в свободных зонах на контратаках, это наилучший вариант развития событий. Однако защита у «ПСЖ» выступает надёжно, поэтому клуб сумеет нейтрализовать угрозу и вряд ли проиграет. Таков наш прогноз.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.