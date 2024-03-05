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«Ему не следует быть в этом клубе». Фердинанд — об игроке «Юнайтед» Джонни Эвансе

«Ему не следует быть в этом клубе». Фердинанд — об игроке «Юнайтед» Джонни Эвансе
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о 36-летнем центральном защитнике «красных дьяволов» Джонни Эвансе.

«Я не ожидал, что он придёт и проведёт так много матчей. Не ожидал, что он будет играть так хорошо. Он ни разу не ошибся, это безумие. Эванс хорош с мячом и отлично влияет на молодых игроков. Вероятно, после карьеры он займётся тренерской работой.

Он не ожидал, что сыграет так много матчей, но, учитывая то, как у него идут дела, я бы не удивился, если бы он получил новый контракт. Однако, как бы он ни старался и как бы я ни восхищался им как профессионалом, ему действительно не следует быть в «Манчестер Юнайтед». Это просто показывает нам нынешний уровень команды», — приводит слова Фердинанда Mirror.

Напомним, в нынешнем сезоне Эван принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности футболист провёл на поле 1187 минут. Действующее трудовое соглашение Эванса с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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