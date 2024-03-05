«Факел» реализовал более 10 тыс. абонементов на весеннюю часть сезона-2023/2024

Воронежский «Факел» реализовал чуть более 10 тыс. абонементов на весеннюю часть сезона Российской Премьер-Лиги с учётом квоты, сообщает пресс-служба клуба.

«Уважаемые болельщики, мы благодарим вас за поддержку! Призываем не расстраиваться, если вы не успели приобрести абонемент. На каждый матч будут реализовываться билеты. Рекомендуем следить за новостями на наших ресурсах, чтобы не пропустить старт продаж», — гласит опубликованное в телеграм-канале сообщение пресс-службы «Факела».

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. В следующем матче внутреннего первенства воронежская команда сыграет со «Спартаком» на выезде. Игра состоится 10 марта и начнётся в 19:30 по московскому времени.