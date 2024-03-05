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Агент Тюкавина: Костя выберет победу «Динамо» 1:0, а не три-четыре забитых гола

Агент Тюкавина: Костя выберет победу «Динамо» 1:0, а не три-четыре забитых гола
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Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о футбольном характере своего подопечного. По словам агента, Тюкавин — командный игрок, который ставит в приоритет командные, а не личные успехи.

«Нам важно, чтобы команда побеждала и забирала очки, потому что Костя командный футболист. Он выберет, чтобы команда 1:0 выиграла, а не три-четыре забитых гола. Приятно, что сейчас он отличается и отдаёт. Чем больше он набирает очков, тем лучше от этого становится команде. Всё взаимосвязано.

Думает ли Костя о чемпионстве? Любой игрок мечтает выиграть что-то. Ни один футболист не хочет рассказывать своим детям и внукам, что он боролся за седьмое-восьмое место», — приводит слова Сафонова Metaratings.

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