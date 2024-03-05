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Александр Точилин: «Динамо» включилось в гонку за чемпионство

Александр Точилин: «Динамо» включилось в гонку за чемпионство
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин считает, что бело-голубые включились в гонку за чемпионский титул сезона-2023/2024.

«Для первого тура после перерыва матч «Динамо» — «Локомотив» является самой яркой игрой, где было больше футбола, особенно со стороны «Динамо». Исходя из турнирной таблицы и очкового отрыва, наверное, «Динамо» включилось в гонку за чемпионство», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 35 набранных очков. Лидирует «Краснодар» (39 очков), второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (37 очков).

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