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Веденеев: «Спартак» погасил мастерство бразильцев «Зенита» — у них не пошла игра

Веденеев: «Спартак» погасил мастерство бразильцев «Зенита» — у них не пошла игра
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о минувшем матче 19-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с московским «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«До матча «Зенит» — «Спартак» в футбольном пространстве была одна атмосфера. Все ненавистники «Спартака» предвкушали крупное поражение, а болельщики «Зенита» рассчитывали на победу, но были сомнения. На мой взгляд, «Зенит» ещё никогда не проводил на зимних сборах столько матчей со слабыми соперниками. Сейчас нет возможности встречаться с хорошими командами, поэтому все игры были тренировочными, даже товарищескими не назовёшь. А «Зениту» очень важно было в деле проверить новичков, как они будут адаптироваться против крепкого боевитого соперника.

«Спартак» играл очень плотно в обороне, успел перекрывать все зоны и ещё контратаковал. Игроки находятся в хорошей физической форме. По итогу спартаковцам удалось погасить мастерство бразильцев. Игра, к которой привыкли бразильцы, у них не пошла. «Зенит» неплохо сыграл в обороне, но атакующих действий, которые могли бы поставить в тупик «Спартак», не было», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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