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Ахметов: с Марио Фернандесом вспоминаем годы, которые провели вместе в ЦСКА

Ахметов: с Марио Фернандесом вспоминаем годы, которые провели вместе в ЦСКА
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о дружбе с Марио Фернандесом со времён совместных выступлений за московский ПФК ЦСКА. По словам Ахметова, им с Фернандесом есть много чего вспомнить за время игры в армейской команде. Также футболисты вместе выступали за сборную России.

«Марио Фернандес хорошо меня встретил. Пообщались и продолжаем это делать. Вспоминаем годы, которые провели вместе в ЦСКА. Есть много хорошего, что можно вспомнить. С ним у меня хорошее общение», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, минувшей зимой Ахметов перешёл в «Зенит» из «Краснодара». Сейчас сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ как раз «Краснодар», из которого ушёл Ахметов.

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