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Тренер «Реала» Анчелотти: я счастлив, ведь возглавляю лучший клуб мира

Тренер «Реала» Анчелотти: я счастлив, ведь возглавляю лучший клуб мира
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на слухи о возможном уходе из мадридского клуба до окончания срока действия контракта. Напомним, трудовое соглашение между испанской командой и итальянским специалистом действует до конца сезона-2025/2026.

«Я люблю свою работу, и мне нравится находиться в мадридском «Реале». Я люблю управлять этой командой и в горе, и в радости. Я очень счастлив, ведь работаю главным тренером в лучшем клубе мира», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Анчелотти во второй раз в карьере возглавил «Реал» в июне 2021 года. После этого он завоевал с мадридским клубом семь трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2021/2022 и испанскую Примеру в сезоне-20212022.

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