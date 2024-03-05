Григорян — о сборной России: обыграем мы Сербию, и что дальше? Потешить самолюбие?

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Есть ли опасение, что футболисты из европейских клубов не приедут в Москву, боясь возможных последствий? Я не опасаюсь, потому что мне без разницы, приедут они или нет.

Хорошо, приедут Влахович, другие звезды сборной Сербии. Обыграем мы их. И, как говорит Валерий Георгиевич Карпин: «И что дальше?» Потешить самолюбие? Играем товарищеские матчи и играем, слава богу», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена».